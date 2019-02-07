Smashy Bugs, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayayabileceğinizi düşündüğüm bir mobil oyun olan Smashy Bugs, ezilmekten kaçan bir böceği kontrol ettiğiniz bir oyundur. Reflekslerinizi iyi kullanmanız gereken oyunda keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Eşsiz atmosferleri ve zorlu bölümleriyle ön plana çıkan oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Yaratıcı oynanışıyla da dikkat çeken oyunda renkli görseller yer alıyor. 20'den fazla böcek türüne sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Kolay kontrolleri ve sürükleyici oynanışıyla mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda yüksek skorlara ulaşmak için mücadele ediyorsunuz.

Smashy Bugs oyununu Android cihazlarııza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bu tarz oyunları seviyorsanız sakın kaçırmayın.