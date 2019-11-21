Smite Blitz

Üst rütbeli komutanları kontrol ettiğiniz destansı bu RPG oyununda Kralların Savaşı'na yolculuk edin! Mijolnir'i Thor olarak kullanın ya da mitolojik maceranızda Zeus gibi şimşek yağmuru yağdırın.

Tüm dünya mitolojisindeki 60 kralın arasından birini seçin. Her bir kralın eşsiz yeteneklerinden faydalanmak için oluşumunuzu planlayın, Kral sistemiyle birleştirerek değer kazanın ve nihai kazanma stratejisini bulun. Arayışına, karanlık güçlerin hasara yol açtığı antik Mısır'da başlayacaksın.

Ölümlü tapanları saldırıya uğradı. Onları kim kurtaracak? Gergin savaşlarda yer alın ve düşman dalgalarını alt edin, kaçakları kovalayın veya kulenizi koruyun. Kralların potansiyelini ortaya çıkarmak için değerli kaynakları toplayın. Dünyayı nihai yıkımdan kurtarabilir misin?