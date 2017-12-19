Smopin uygulaması Android cihazlarınız üzerinden ilgi alanlarınıza yönelik sohbetlere katılabilmenizi sağlıyor.

Yeni bir sosyal medya uygulaması olan Smopin, kullanıcıların ilgi duydukları ve ilginç gelen sohbetlere katılmalarını kolaylaştırıyor. Trendler, yeme-içme, spor, dizi-film, sanat, seyahat, müzik ve oyun gibi başlıklardan birini seçtikten sonra aynı konuyla ilgilenen kullanıcılarla sohbete başlayabiliyorsunuz. Uygulamayı kullandığınız anda konuşmak istediğiniz ilgi alanlarından 4 tane seçtikten sonra diğer kullanıcılarla sizi eşleştiren uygulama, aynı zamanda yeni arkadaşlıklar kurabilmenizin de önünü açıyor.

Diğer kullanıcılarla arkadaş olmak için el salla ve beğen gibi özellikler sunan Smopin uygulamasında, anonim olarak dikkat çekebiliyorsunuz. Facebook hesabınızla giriş yaparak otomatik olarak profilinizi oluşturmanızda yardımcı olan Smopin, konuşacak kimse bulamadığınızda sizi keyifli sohbetlerle ve kişilerle buluşturma imkanı sunuyor.