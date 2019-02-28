SnagFilms - Watch Free Movies, ücretsiz film izleme uygulamaları arasında. Bağımsız film ve belgesellere odaklanan uygulama, adrenalin yüklü aksiyon macera filmlerinden komedi ve eleştirel beğeni toplayan belgesellere bir düzine kategori sunuyor. Her ay yeni filmlerin eklendiği uygulamayı filmleri orijinal diliyle izlemeyi sevenlere tavsiye ederim.

Akıllı TV, Google TV, Android TV, Android Telefon - Tablet istediğiniz cihazdan ücretsiz ve sınırsız film izleyebileceğiniz mobil uygulamalardan biri SnagFilms. Aksiyon, macera, drama, korku, gerilim, bilim kurgu, komedi, romantik ve yetişkin filmlerinin yanında zor bulunan bağımsız filmler, klasik filmler, sessiz filmler, çocuk ve aile filmleri, çizgi filmler, animasyon serileri, National Geographic ve NatGeo belgeselleri, biyografi filmleri (Steve Jobs, Kurt Cobain, Amy Winehouse…) ile dopdolu içerik sunan mükemmel bir uygulama. Yalnız Türkçe altyazılı ve dublaj filmler bulunmuyor.