Snaker.io, Nokia telefonların efsane oyunu yılanın mobil sürümü. Mobil platforma çıkardıkları her oyun kısa sürede indirme rekoru kıran popüler geliştirici Voodoo’nun olmasıyla öne çıkan Snaker.io adlı oyun klasik yılan oyunundan çok daha zevkli oynanış sunuyor. Dünyanın dört bir yanından oyuncularla arenada kapışıyorsunuz. Yılan oyununu özlüyorsanız tavsiye ederim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve ufak boyutlu!

Görsellikten ziyade oynanışa önem veren mobil oyuncuları ekran başına kilitleyen Voodoo, yılların eskitemediği oyunlardan yılanla karşımıza çıkıyor. Oyunda klasik olarak ekranda çıkan objeleri yutarak büyümeye çalışıyorsunuz ancak bu sefer etrafınızda büyümenizi istemeyen düşmanlarınız var. Hayatta kalmak için sürekli olarak büyümeniz gerekiyor. Sizden küçük yılanlar size çarptığında ölüyor ve onlardan çıkanları yiyerek de büyüyebiliyorsunuz. Sağ üst köşeden kendinizin ve rakiplerinizin ne kadar büyüdüğünü görebiliyorsunuz.