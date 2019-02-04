İndir 16.00 MB
Snow Kids 1.0.2 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Aksiyon
  5. Snow Kids - Android İçin Platform Oyunu

Snow Kids

1.0.2
Android
Snow Kids
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Erkan Calp
Erkan Calp -

Kar toplarını fırlatarak düşmanlarınızı etkisiz hale getirin.

Snow Kids, penguenin yerine geçtiğiniz arcade aksiyon platform oyunu. Grafikleri, sesleri, kontrolleri, oynanışıyla eski stil platform oyunları anımsatan  yapımda uykusundan kar topuyla uyandırıldığından sinirlenen bir penguenin yerini alıyorsunuz. Uykunuzu yarıda kesenlerden intikamınızı almak için sıcacık evinizden çıkıp yola düşüyorsunuz.

Sevimli kedilerin yer aldığı macera oyunu Super Cat Tales’in yapımcıları tarafından hazırlanan arcade oyun Snow Kids’de aksiyon hiç dinmiyor. 4 farklı dünyada kar topunu suratınıza fırlatarak oyun oynadığını düşünen hayvanı bulmak için aksiyona giriyorsunuz. Penguen olarak tek silahınız kar topları. Kar toplarını seri şekilde düşmanlarınızın yüzüne bazen de araçlarına fırlatarak onları etkisiz hale getiriyorsunuz. Bu arada isminden dolayı çocuk oyunu olduğunu düşünebilirsiniz ancak değil. Super Mario tarzı platform oyunlarını seviyorsanız, indirin.

 

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

iPhone Hücresel Veri İndirme Sınırını Kaldırma (150 MB Üstü Oyunları İndirin!) NASIL YAPILIR iPhone Hücresel Veri İndirme Sınırını Kaldırma (150 MB Üstü Oyunları İndirin!)
Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar (Dev Liste) LİSTELER Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar (Dev Liste)
Oyun Bilgisayarında Olması Gereken Programlar OYUN Oyun Bilgisayarında Olması Gereken Programlar
En İyi Ücretsiz Online Aksiyon Oyunları - Dev Liste OYUN En İyi Ücretsiz Online Aksiyon Oyunları - Dev Liste
İnternet Bağlantısına İhtiyaç Duymadan Oynayabileceğiniz En İyi 10 Android Oyunu LİSTELER İnternet Bağlantısına İhtiyaç Duymadan Oynayabileceğiniz En İyi 10 Android Oyunu
Tamindir'in Seçtiği 2017'nin En İyi PC Oyunları LİSTELER Tamindir'in Seçtiği 2017'nin En İyi PC Oyunları