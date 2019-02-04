Snow Kids, penguenin yerine geçtiğiniz arcade aksiyon platform oyunu. Grafikleri, sesleri, kontrolleri, oynanışıyla eski stil platform oyunları anımsatan yapımda uykusundan kar topuyla uyandırıldığından sinirlenen bir penguenin yerini alıyorsunuz. Uykunuzu yarıda kesenlerden intikamınızı almak için sıcacık evinizden çıkıp yola düşüyorsunuz.

Sevimli kedilerin yer aldığı macera oyunu Super Cat Tales’in yapımcıları tarafından hazırlanan arcade oyun Snow Kids’de aksiyon hiç dinmiyor. 4 farklı dünyada kar topunu suratınıza fırlatarak oyun oynadığını düşünen hayvanı bulmak için aksiyona giriyorsunuz. Penguen olarak tek silahınız kar topları. Kar toplarını seri şekilde düşmanlarınızın yüzüne bazen de araçlarına fırlatarak onları etkisiz hale getiriyorsunuz. Bu arada isminden dolayı çocuk oyunu olduğunu düşünebilirsiniz ancak değil. Super Mario tarzı platform oyunlarını seviyorsanız, indirin.