Mobildeki en iyi snowboard oyunu
Snowboard Party: Aspen, mobil platformda en çok indirilen, oynanan kayak oyunu Snowboard Party’nin sonuncusu. Amerika’nın en popüler kayak merkezi Aspen’de en iyi snowboard yarışçılarıyla yarışıyorsunuz. Grafikler şahane, oynanış mükemmel, içerik zengin… AAA kalitesinde bir snowboard oyunu karşımızda.
Snowboard Party serisi Mike V: Skateboard Party ve Drift Mania serisinin geliştiricileri tarafından hazırlanan ücretsiz kayak oyunu Aspen’de geçiyor. Oyunun inceliklerini öğreten Freestyle, hız ve dengeyi bir arada gerektiren yarışlar Big Air, rampalarda izleyenleri coşturduğunuz Halfpipe ve her 4 saatte bir düzenlenen meydan okumalarla dolu mükemmel bir snowboard oyunu olan Snowboard Party: Aspen’i diğerlerinden ayıran en önemli nokta; snowboard yarışçılarının seviye atlaması. Yarıştıkça daha doğrusu görevleri tamamladıkça seviye atlıyor, coin kazanıyor, XP ödülü alıyor, özel öğelerin kilidini açıyorsunuz.
Snowboard Party: Aspen Özellikleri:
- Tüm yeni nesil cihazları destekler ve yüksek çözünürlüklü ekranlar için optimize edilmiştir.
- Mobil aksiyon spor oyunlarında en iyi deneyimi sağlamak için yüksek çözünürlük
- Tamamen özelleştirilebilir kontrol sistemi
- Harika snowboard koşullarında yarışacağınız 9 dağ
- Snowboard’un en büyük etkinlikleri
- 180’den fazla tamamlanması gereken görev
- 35’in üzerinde global oyun başarıları
- Ekstra ödüller kazandıran 4 saat aralı meydan okumalar
- 100 snowboard ve 30 kıyafet
- Deneyim puanı kazanma ve yarışçının istatistiklerini yükseltme (Oynayarak veya satın alımla)
YORUMLAR