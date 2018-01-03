Snowboard Party: Aspen, mobil platformda en çok indirilen, oynanan kayak oyunu Snowboard Party’nin sonuncusu. Amerika’nın en popüler kayak merkezi Aspen’de en iyi snowboard yarışçılarıyla yarışıyorsunuz. Grafikler şahane, oynanış mükemmel, içerik zengin… AAA kalitesinde bir snowboard oyunu karşımızda.

Snowboard Party serisi Mike V: Skateboard Party ve Drift Mania serisinin geliştiricileri tarafından hazırlanan ücretsiz kayak oyunu Aspen’de geçiyor. Oyunun inceliklerini öğreten Freestyle, hız ve dengeyi bir arada gerektiren yarışlar Big Air, rampalarda izleyenleri coşturduğunuz Halfpipe ve her 4 saatte bir düzenlenen meydan okumalarla dolu mükemmel bir snowboard oyunu olan Snowboard Party: Aspen’i diğerlerinden ayıran en önemli nokta; snowboard yarışçılarının seviye atlaması. Yarıştıkça daha doğrusu görevleri tamamladıkça seviye atlıyor, coin kazanıyor, XP ödülü alıyor, özel öğelerin kilidini açıyorsunuz.

Snowboard Party: Aspen Özellikleri: