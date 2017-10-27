Android işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Soccer Arena Online mobil oyunu, tüm dünyadan futbol severleri mobil platformda buluşturan keyifli bir futbol oyunudur.

Soccer Arena Online mobil oyununda kendi taktiklerinizi ve yeteneklerinizi tüm dünyaya ispatlayabilirsiniz. Gerçek oyunculara karşı çevrimiçi olarak oynayabileceğiniz oyunu internet bağlantınız olmadığı durumlarda da yapay zekaya karşı oynayabilmeniz mümkün. Dörde dört oynanan oyunda saha dizilimi de üç oyuncu bir kaleci şeklinde.

Soccer Arena Online mobil oyununda dilerseniz stadyumu ve takımınızı da kişiselleştirebilirsiniz. Ayrıca oyunda tüm oyuncuları kendiniz yönlendireceksiniz. Futbol oyunu sevenleri ekrana kitleyecek Soccer Arena Online mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.