Onlarca futbolcu ve kalenin yer aldığı dev bir sahada gol atmak için mücadele edeceğiniz ve rakiplerinizi tek tek eleyerek ayakta kalan tek futbolcu olmak için çaba göstereceğiniz Soccer Battle Royale, spor oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren sıra dışı bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, rakiplerinize gol atarak hepsini sırayla oyun dışına itmek ve gol yemeden ayakta kalan son adam olmayı başarmaktır.

Toplamda 100 farklı futbolcu ve kalenin yer aldığı dev bir platformda mücadele ederek sırasıyla bütün rakiplerinize gol atmalı ve oyunu tamamlayarak sonraki bölümlerin kilidini açmalısınız.

Dilerseniz oyunu online olarak da oynayabilir ve dünyanın her yerinden güçlü oyuncularla karşılaşabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan futbol tutkunlarına hizmet veren ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Soccer Battle Royale, sürükleyici özelliğe sahip kaliteli bir yapımdır.