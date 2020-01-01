Nefes kesen müsabakalara çıkarak online düellolara katılacağınız ve zorlu turnuvalarda mücadele ederek birincilik yarışı vereceğiniz Soccer Battle, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Renkli grafikleri ve kolay kontrolleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, 3’er kişilik takımlardan oluşan futbol müsabakalarında yer alarak rakiplerinizi yenmek için mücadele etmek ve gösterişli goller atmaktır.

Online platformda dünyanın farklı bölgelerinde yer alan güçlü oyunculara karşı oynayabilir ve heyecan verici maçlar yapabilirsiniz. Estetik şutlar atarak rakiplerinizin gözünü korkutabilir ve artarda çalımlarla enfes goller atabilirsiniz.

Karşınıza çıkan tüm takımları mağlup ederek dünya sıralamasında adınızı zirveye taşıyabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Zorlu turnuvalarda yarışarak kupa mücadelesi verebilir ve çeşitli şampiyonluklar yaşayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir futbol oyunu sizleri bekliyor.

Mobil platformda spor oyunları arasında yerini alan ve ücretsiz olarak sunulan Soccer Battle, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden keyif verici bir oyundur.