Soccer Eleven, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz ve futbol atmosferini iliklerinize kadar yaşayabileceğiniz bir oyundur.

Kendi futbol takımınızı kurup yönetebileceğiniz ve başarıdan başarıya koşabileceğiniz oyunda hızlı ve aksiyon dolu müsabakalara dahil oluyorsunuz. En iyi futbol menajerlik oyunları arasında yer alan Soccer Eleven oyununda dünya yıldızlarınızı takımınıza katıyor ve kupaları havaya kaldırıyorsunuz. Futbol hayranlarının büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda bol animasyon ve zengin içerik yer alıyor. Dolu dolu bir futbol deneyimi sunan oyunda para kazanmak için en iyi yatırımları yapmanız gerekiyor. Bu yüzden stratejik hamleler yapmanız gereken oyunda dikkatli de olmalısınız. En iyi menajer olduğunuzu kanıtlamak için Soccer Eleven oyununu indirip mücadele etmeye başlayabilrsiniz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz Soccer Eleven oyununu kaçırmayın.

Soccer Eleven oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.