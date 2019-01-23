Gerçekçi yapısı ile mobil platform oyuncularının beğenisini kazanan Soccer Goalkeeper 2019 bir mobil spor oyunudur.

Renkli bir atmosfere sahip olan ve gerçekçiliği ile oyuncuların gönlünü fetheden Soccer Goalkeeper 2019 tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanıyor. Başarılı bir kaleci olmaya çalışacağımız oyunda birbirinden zorlu topların gol olmasını engelleyecek ve görevimizi başarı ile tamamlamaya çalışacağız. Çeşitli antrenmanlar ve maçlar ile kalecimizi geliştirebileceğimiz oyunda top kurtardıkça başarıya ulaşacağız. Zengin içeriği ve hoş görselleri ile oyunculara hitap eden yapım fantastiktir.

Gerçekçi maç atmosferinde seyirci tezahüratları ile oyunculara sürükleyici bir oynanış sunan yapım aksiyondan ziyade eğlence dolu bir yapıya sahiptir. Google Play’de 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yapım ücretsiz olması nedeniyle de oyuncuların beğenisini kazanıyor. Dileyen futbol severler gerçekçi bir kalecilik simülasyonu için bu yapımı oynayabilirler.

İyi eğlenceler dileriz.