Soccer Rally: Arena, arabalarla oynanan futbol oyunu. PC’de Rocket League oyununu biliyorsanız onun mobil sürümü. 2012’de çıkan araba futbol oyunu yenilenmiş grafikleri ve oynanışıyla tekrar karşımızda. İndirmesi de oynaması da ücretsiz! Android telefonunuzda futbol ve araba oyunları oynuyorsanız, ikisini harmanlayan bu yapımı kesinlikle indirmelisiniz.

Çapraz platform desteği sunan oyunda favori arabanızı alıp yeşil sahalara iniyorsunuz. Maçlar üçe üç yapılıyor. Saha arabalara göre oldukça büyük olduğundan hemen gol olmuyor. Top ve arabaların boyu da çok güzel ayarlanmış; topu sürmeden gol atmaya büyük çaba sarf etmeniz gerekmiyor. Bu arada sadece online mod var, rakipleriniz tamamen gerçek oyuncular. Arkadaşlarınızı toplayıp takım kurma ve dünya genelinde oyunculara karşı birlikte mücadele etme şansına sahipsiniz. Maç kazandıkça garajınıza yeni arabalar eklenecek. Her birinin maksimum hızı, hızlanması vs. farklı.

Soccer Rally: Arena Android Özellikleri