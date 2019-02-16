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Soccer Star 2019 Top Leagues 2.0.1 (Android)
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  4. Soccer Star 2019 Top Leagues - Android İçin Futbol Oyunu

Soccer Star 2019 Top Leagues

2.0.1
Android
Soccer Star 2019 Top Leagues
ÜCRETSİZ
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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Futbol dünyasının yeni yıldızı olun.

Bu ligin son maçı ve çekilmişsiniz. Futbol takımının kaderini belirleme sırası sizde. Ayakkabınızı giyin, topu ayağınıza alın ve güçlü bir şut çekerek golü atın! Futbolcu olarak zafer kazanır ve kulübünüzün gerçek kahramanı olur muydunuz? Bu sezonun futbol efsanesi olacak mısın?

Dünyadaki en önemli futbol müsabakalarında oyna: Ligi, Kupa, Ligi, Şampiyonlar Ligi. Takımınızı dünya çapındaki futbolun üst seviyesine çıkarın.  Her sezon kulübünüzü değiştirin ve diğer liglerde oynamak için duygularınızı hissedin. Premier liginin sertliğini deneyin veya La Liga tekniği ile eğlenin, Serie A'nın stratejisini hissedin. Tüm şampiyonaların kupalarını kazanabilir misiniz?

Bir kulüple sözleşme yapın ve en iyi anlaşmayı sağlamaya çalışın. Bir yıldız gibi parlayın ve en iyi sponsorlar size bahar sözleşmeleri sunacak ve markalarını futbol kramponlarına ve futbol setlerini ele geçireceksiniz.

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