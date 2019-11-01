Dünya kupası turnuvasına katılarak nefes kesen futbol müsabakalarında rol alacağınız Soccer Star 2022 World Cup Legend, 10 milyondan fazla oyun sever tarafında keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmet veren eşsiz bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve gerçekçi ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, takımınızı seçerek dünya kupasında boy göstermek ve dünyanın en güçlü ülkeleriyle maçlar yaparak turnuvada birinci olmak için mücadele etmektir. Yıldız futbolculara karşı oynayarak kendinizi geliştirebilir ve doğru taktikler uygulayarak rakiplerinizi tek tek mağlup edebilirsiniz. Sürükleyici futbol maçları ve etkileyici tasarımı ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda Arjantin, Brezilya, Uruguay, Portekiz ve daha onlarca güçlü ülke takımı yer almaktadır. Ayrıca yetenekleriyle ön plana çıkmayı başaran yüzlerce yıldız futbolcu bulunmaktadır. İstediğiniz takımı seçerek antrenörlüğünü yapabilir ve güçlü takımlarla maçlar yaparak nefes kesen bir mücadele içine girebilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Soccer Star 2022 World Cup Legend, spor oyunları kategorisinde bulunan oldukça popüler bir oyun olarak öne çıkıyor.