Soccer Tactics, Android işletim sistemien sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil futbol oyunudur. Harika taktikler geliştirip rakiplerinize meydan okuyabileceğiniz oyunda boş zamanlarınızı eğlenceli bir şekilde geçirebiliyorsunuz.

Futbol oynamayı seven herkesin mutlaka denemesi gereken oyunlardan bir tanesi olarak nitelendirebileceğim Soccer Tactics, kendi takımınızı geliştirip arkadaşlarınıza karşı mücadele ettiğiniz bir oyundur. Oyunda en iyi taktitleri uygulamalı ve en kısa sürede topu ağlarla buluşturmalısınız. Tepeden bakış bir görünüme sahip olan oyunda kendizi maçın içerisindeymiş gibi hissedebiliyorsunuz. Dünya kupasına katılan takımlardan dilediğinizi seçebileceğiniz oyunda hem savunma hemde hücum yapmanız gerekiyor. Bu nedenle son dereece dikkatli olmanız gereken oyunda futbol becerilerinizi de ortaya koyuyorsunuz. Futboldan zevk alıyorsanız beğenebileceğniz bir oyun diyebilirim.

Soccer Tactics oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.