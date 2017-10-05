Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda çalışan Social Media Vault, tüm sosyal medya hesaplarınızı tek bir uygulama arayüzünden kontrol edebileceğiniz kullanışlı bir mobil uygulamadır.

Social Media Vault mobil uygulaması sayesinde sosyal medya hesaplarınızı ayrı ayrı uygulamalar indirerek yönetmek zorunda kalmayacaksınız. Social Media Vault kullanıcılarına tek bir arayüz üzerinden tüm sosyal medya hesaplarını yönetme vaat ediyor.

Twitter, Instagram, Facebook ve diğer sosyal medya hesaplarınızı oldukça güvenli olan Social Media Vault arayüzünden kontrol edebilirsiniz. Güvenlik açısından kendine çok güvenen bir uygulama olan Social Media Vault parmak izi güvenlik kilidinin yanı sıra desen ve metin parola sistemiyle de güven veriyor. Ayrıca sizden başka bir kişi tarafından Social Media Vault uygulaması açılmaya çalışıldığında uygulama ön kameradan fotoğraf çekerek suçluyu ele veriyor. Son olarak panik butonu özelliği sayesinde de siz sosyal medyada gezinirken aniden gelen davetsiz ziyaretçinize yakalanmamak için telefonunuzu sallamanız yeterli. Bu durumda doğrudan ana ekrana gideceksiniz.

55 farklı sosyal medya platformunu destekleyen Social Media Vault mobil uygulamasını Google Play Store’dan ücretsiz olarak cihazınıza indirebilirsiniz.