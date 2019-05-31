Solitaire Social: Classic Game, Microsoft Windows bilgisayarlarda yüklü gelen, her yaştan oyuncusu olan popüler kağıt oyununun online versiyonu. Senelerin eskitemediği kart oyununu hala sever oynuyorsanız online oynanabilir sürümünü şiddetle tavsiye ederim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Microsoft’un Windows işletim sistemli PC’lerinde gelen, döneminin efsane oyunlarından Solitiaire’i hiç diğer oyunculara karşı oynanabilir, online sürümünün de olması gerektiğini düşündünüz mü? Tek başına da çok zevkli ancak online modu sunan sürümü daha da zevkli. Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz Solitaire Social oyununda aralarında Türk oyuncuların da olduğu dünyanın dört bir yanından kart oyunu severlerle oynuyorsunuz.

Klasik Solitaire kart oyununun kurallarının geçerli olduğu Solitaire Social: Classic Game’de heyecan dolu turnuvalar, süper ödüllerin dağıtıldığı sihir müsabakaları sizi bekliyor. Sihir demişken, hamlenizin kalmadığı durumlarda kullanarak elinizi güçlendirebileceğiniz sihir güçlendiriciniz var. Ayrıca kazanmanızı sağlayacak günlük hediyeler de veriliyor.