Solitaire, Microsoft’un yılların eskitemediği kağıt oyunu ve mobil platformda aynı isimde onlarca bulunuyor. Zynga tarafından geliştirilen Soliter kağıt oyunu da oldukça popüler. Mobil platformda milyonlarca indirmeye ulaşan Zynga Solitaire oyununda klasik oynanış hakim.

Windows işletim sistemiyle çocukluk yaşlarında tanışan neslin bildiği, şimdiki neslin basit - anlamsız bir kağıt oyunu olarak gördüğü Solitaire, telefonda da oynanabiliyor. Android platformunda orijinal Solitaire kağıt oyununa benzeyen hatta onunla aynı ismi taşıyan onlarcası mevcut. Zynga’nın Solitaire kağıt oyunu bunlardan biri. Jokersiz 52’lik desteyle oynanan kağıt oyununun kurallarını biliyorsanız aynısı geçerli.

Solitaire Özellikleri: