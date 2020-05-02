Badsnowball Limited tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulan Sonic Cat müzik temalı yapısı ile beğenileri toplamaya devam ediyor.

Android ve iOS platformu için ücretsiz olarak lansmana çıkan Sonic Cat müzik oyunları arasında yer alıyor.

Rengarenk yapısı ve basit arayüzü ile oyunculara eğlenceli anlar sunmaya devam eden başarılı yapım kitlesini de genişletiyor. 2020 yılının en bağımlılık yapıcı oyunlarından bir tanesi olacağı ifade edilen oyun da sevimli kedimiz ile ilerlemeye çalışacağız.

Müzik eşliğinde ilerleyeceğimiz oyun içerisinde karşımıza çıkan nesneleri de toplayacak, ritme uygun hareket ederek eğlenceli anlar yaşayacağız.

Aksiyondan uzak yapısı ile oyunculara tempolu bir oynanış sunacak olan yapım ücretsiz olarak indirilebiliyor.