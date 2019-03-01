Sony Crackle, Sony Pictures filmlerini bulabileceğiniz ücretsiz film izleme uygulaması. George Clooney, Will Ferrell, Adam Sandler, Will Smith gibi yıldızların en çok izlenen ve yeni filmlerinin yer aldığı uygulama, tamamıyla ücretsiz. Filmleri orijinal dilde izlemeyi seviyorsanız tavsiye ederim.

Hollywood filmlerini izleyebileceğiniz ücretsiz bir mobil uygulama arıyorsanız Sony Crackle’ı tavsiye ederim. Ocean’s Eleven, Step Brothers, Grown Ups, Hitch gibi popüler filmlerin yanında özel tv şovları ve dizileri hiçbir ücret ödemeden, abone olmadan, cihaz sınırına takılmadan ister akıllı telefondan ister tabletten ister televizyondan izleyebileceğiniz harika bir uygulama. Komedi, dram, aksiyon, gerilim, korku, her türde film mevcut. Hangi filmi izleyeceğine karar veremeyenler için de öneri bölümü hazırlanmış. Tüm zamanların en çok izlenen filmleri, yeni gelen filmler de ayrıca listeleniyor.