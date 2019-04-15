Klasik futbol oyunlarından farklı olarak tasarlanan ve oyun tutkunlarına yeni deneyimler sunan Space Ball, mobil platformda spor oyunları arasında yer alan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda yapmanız gerekeni, uzayda yer alan onlarca farklı sahada güçlü rakiplerinize karşı mücadele etmek ve çok sayıda gol atarak maçları kazanmaktır. Oyunun kontrolleri oldukça kolaydır. Sadece tek bir parmağınız kullanarak topa yön verebilir ve rakiplerinizi gafil avlayarak goller atabilirsiniz. 90 saniye gibi kısıtlı bir sürede rakiplerinizden daha fazla gol atmalı ve mücadelelerden galip gelerek farklı rakiplerle karşılaşma fırsatı yakalamalısınız.

Oyunda onlarca farklı saha ve top yer almaktadır. Ayrıca maçlarda kullanabileceğiniz saha daraltma, ışınlanma ve daha birçok özellik bulunmaktadır. Bu özelliklerden faydalanarak en fazla golü siz atabilir ve maçları kazanabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere hizmet veren Space Ball, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kaliteli bir spor oyunudur.