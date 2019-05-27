Uzay boşluğundaki zorlu parkurlarda yarışarak puan toplayabileceğiniz ve yeni yerler keşfedebileceğiniz Space Expedition, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Uzay temalı grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, uzay gemisiyle farklı gezegenlere yolculuk yapmak ve bu gezegenleri keşfedebilmek için çeşitli engelleri aşmaktır. Astronot karakteri ile gezegenlerdeki zorlu parkurlarda yarışarak engellerin üzerinden atlamalı ve size saldıran yaratıklardan kaçarak hedefe ulaşmalısınız. Parkurlarda bazen astronotla bazen de uzay gemisiyle ilerleyerek tehlikeli yollardan geçebilirsiniz. Dev yaratıklara ve çürük bloklara rağmen hızla ilerlemeli ve gezegeni keşfederek görevleri başarıyla tamamlamalısınız. Maceraya doyacağınız sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı gezegen ve her gezegende birçok zorlu engel yer almaktadır. Astronot ve uzay geminiz ile parkurlarda yarışmalı ve puan toplayarak sonraki bölümlerin kilidini açmalısınız.

Macera oyunları kategorisinde yer alan ve 1 milyondan fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan Space Expedition, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.