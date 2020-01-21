Space Grunts 2, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir aksiyon oyunudur.

Benzersiz bir kart savaş oyunu olarak nitelendirebileceğim Space Grunts 2 oyununda stratejik bilgilerinizi sınıyorsunuz. Sürükleyici bir atmosfer sunan oyunda keyifli vakit geçirebiliyor ve boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Uzaylıların ve benzersiz yaratıkların yer aldığı oyunda zorlu görevleri de tamamlamanız gerekiyor. Kilitli nesnelerin kilitlerini açarak zorlukları da tamamlayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Çoklu görevleri de tamamlayarak daha fazla puan kazanabiliyorsunuz. Retro tarz grafikleriyle de dikkat çeken oyunda becerilerinizi sonuna kadar sınamanız gerekiyor.

Space Grunts 2 oyununu Android cihazlarınıza ücretli olarak indirebiliyorsunuz.