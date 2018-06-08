Space Pioneer, birçok ödül almış uzay temalı aksiyon oyunu. Gezegenleri dolaşıp verilen görevleri tamamlamak için uğraş verdiğiniz oyun, dövüş reflekslerinizi ve taktik gücünüzü ölçüyor. Taktiksel hareket ederek hayatta kalabileceğiniz, aksiyon dozu hiç düşmeyen süper eğlenceli bir uzay oyunu. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz ve tüm Android cihazlarla uyumlu.

Karakteri ve çevreyi dıştan ve uzaktan gösteren ateş etmeli oyunları seviyorsanız Space Pioneer’ı oynarken keyif alacaksınız. Galaksiler arası ödül avcısının yerine geçtiğiniz oyunda soğuk - sıcak, yaşam olan - olmayan, yolculuk yapmadık gezegen bırakmıyor, tüm uzaylı ve diğer canlıları temizliyorsunuz. Geliştirilebilir yüksek teknoloji silahlarınız mevcut. Bölüm bölüm ilerliyorsunuz. Gemiyi takip et, yakıt pompasını koru, bölgeyi ele geçir, boss ve seçkin düşmanları öldür, işaret kulesine geri dön, çalınan diskleri kurtar gibi görevler var. Oyuna geçtiğinizde sağ üst köşeden aldığınız görevleri görebiliyorsunuz. Görev süresi yok lakin özel silahlarınız belli bir süre sonunda aktif oluyor. Bu noktada refleksleriniz kadar stratejik düşünme yeteneğinizin de güçlü olduğunu gösteriyorsunuz.