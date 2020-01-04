Nefes kesen uzay savaşlarına katılarak rakiplerinizle birebir mücadele edeceğiniz ve ganimet toplayarak ordunuzu güçlendirebileceğiniz Space Raiders RPG, mobil platformda rol oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.

Çarpıcı animasyonları ve etkileyici savaş sahneleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, farklı özellikler ve yeteneklerle donatılmış birbirinden güçlü savaş kahramanlarını kontrol ederek aksiyon dolu uzay savaşları yapmak ve ganimet kazanmak için mücadele etmektir

. Seviye atladıkça ordunuzdaki asker sayısını artırabilir ve askerlerinizi geliştirebilirsiniz. Görev haritası üzerinde ilerleyerek macera dolu anlar geçirebilir ve rakiplerinizle nefes kesen düellolar yapabilirsiniz.

Oyun içerisinde ölümcül savaş aletlerine ve ilginç özelliklere sahip onlarca savaş kahramanı yer almaktadır. Ayrıca rakiplerinize karşı kullanabileceğiniz lazer ışınları ve daha birçok silah bulunmaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve bağımlısı olacağınız Space Raiders RPG, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çeken sürükleyici bir oyundur.