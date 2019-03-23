Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan ve ücretsiz olarak sunulan Spicy Piggy, zorlu parkurlarda aksiyon dolu yarışlar yapabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda amaç, çeşitli engelleri aşarak puanlar toplamak ve karşınıza çıkan yaratıkları öldürmektir. Karakteriniz ile engellerin üzerinden atlayarak yolunuza devam etmeli ve alev toplarıyla yaratıkları yok etmelisiniz. Zorlu parkurlarda macera dolu anlar yaşayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde onlarca zorlu bölüm ve parkur yer almaktadır. Parkurlarda size engel olmak isteyen zombi ve benzeri yaratıklar bulunmaktadır. Parkurlarda farklı bölgelerde bulunan puanları toplamalı ve düşmanlarınızı öldürerek bölümü tamamlamalısınız. Seviye atlayarak farklı bölümlerin kilidini açabilir ve git gide zorlaşan parkurlarda yarışabilirsiniz.

Mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Spicy Piggy, gün geçtikçe daha fazla oyuncunun ilgisini çeken kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabilir ve keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.