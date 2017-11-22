SpotAngels uygulaması park yeri bulma konusunda Android cihazlarınızdan sizlere yardımcı oluyor.

Ulaşımınızı otomobilinizle sağlıyorsanız, çektiğiniz en büyük sıkıntılardan birinin de park yeri olduğunu kabul ediyorsunuz demektir. Yasaklı alanlar, zaman sınırlamaları ve boş yer bulamama sorunu derken bu durum işkenceye dönüşebiliyor. SpotAngels uygulaması da bu soruna yönelik olarak geliştirilmiş ve oldukça iyi özellikler sunan bir uygulama. Boş park alanlarını harita üzerinden gösteren ve zaman sınırlamaları, özel sınırlamalar, ücretler gibi konularda sizleri bilgilendiren uygulamada otoparklar için de bu tür bilgilendirmeleri alabiliyorsunuz.

Aracınızı park ettikten sonra bulunduğunuz konumu kaybetmemeniz için de kolaylık sağlayan SpotAngels uygulamasında sürücülerin yararına olacak her şey incelikle düşünülmüş. Otopark ücretlerinden kaçınma, boş park yeri bulma, park alanlarının fotoğraflarını görme gibi özelliklere sahip olan SpotAngels uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri