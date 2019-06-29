GMS Adventure tarafından geliştirilen ve günümüzde Android oyuncuları tarafından ücretsiz olarak oynanan Star Force: Patrol Armada bir arcade oyunudur.

Oyuncuları uzay savaşlarına götürerek birbirinden farklı düşman modelleri ile çarpışmalarını sağlayan Star Force: Patrol Armada, bünyesinde birbirinde farklı görevler sunuyor. İlerlemeye dayalı bir oynanışın yer aldığı yapımda oyuncular uzayın derinliklerinde karşılarına çıkan düşmanları silahları ile vuracak, kendilerinden istenilen görevleri başarmaya çalışacaklar.

Muhteşem grafik açıları ve ses efektleri ile oyuncuları tatmin edecek olan yapım yıllardır mobil platformda oynanıyor. Yarım milyondan fazla oyuncu tarafında oynanan Star Force: Patrol Armada, çeşitli etkinlikler ile oyunculara ödüller de sunuyor. Oyuncular seçtikleri uzay araçları ile gelen saldırılara karşı koyuyor ve ilerlemelerine devam etmeye çalışıyorlar.