Star Forces

Gemi pilotu ol, düşmanları yok et ve diğer oyuncularla takım kur. Tehlikeli bölgeleri bombala, görevleri tamamla ve altın ve kristaller topla. Uzay gemisi filonu modernize et ve yükselt; evrenin diğer ucundaki destansı savaşlara damganı vur.

Basit bir uzay bombardıman gemisi ile başla; ardından filonu süper ağır ve süper güçlü savaş gemileri, fırkateynler ve diğer donanımlarla yükselt. Ne kadar iyi bir kaptan olursan, o kadar güçlü bir takımın olur. Her biri benzersiz istatistiklere ve yeteneklere sahip 30’dan fazla yıldız kruvazöründen birini seç. Raider, Chimera, Olympus, SoulCatcher, Eclipse, Paladin ve diğerleri emrinizde olacak.

100’den fazla silah türü ve her tür modül ve ekipman arasından seçim yap. Silahların saniye başına verdiği hasarı arttır ve şarj süresini, mesafeyi ve daha birçok süreci kısalt. Neleri modifiye edeceğini kendin seç. Yüksek tempolu, dinamik savaşların sürdüğü uzayın derinliklerine hoş geldin! Düşmanların seni bulmadan sen onların peşine düşüp yok et. Kozmik cisimlerin ve gelişmiş yapıların arkasına saklanarak kendini koru.

