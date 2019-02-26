Yüz binlerce kişi tarafından tercih edilen Star Knight, aksiyon oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan eğlenceli bir oyundur.

Eşsiz arka plan temalarının ve etkileyici ses efektlerinin bolca yer aldığı bu oyunda amaç, başrolde yer alan karakteri doğru bir şekilde yönlendirmek ve engelleri aşarak hedefe ulaşmaktır. Oyun içerisinde birbirinden zorlu onlarca yarış parkuru yer almaktadır. Parkurlarda sizi engellemeye çalışan çeşitli yaratıklar, ateş topları, kılıçlı askerler, aniden hareket eden bloklar ve daha birçok farklı unsur bulunmaktadır.

Sürükleyici özelliği ile bağımlısı olacağınız bu oyunda, kılıcınızı etkili bir şekilde kullanarak karşınıza çıkan yaratıkları ve askerleri öldürmeli ve yolunuza hızla devam etmelisiniz. Engelleri aşarak ilerlemeli ve puanlar toplayarak sonraki bölümlerin kilidini açmalısınız. Olabildiğince uzun bir süre hayatta kalarak parkurları başarılı bir şekilde tamamlamalısınız.

Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve aksiyon dolu parkurlarda yarışabileceğiniz Star Knight ile sizlerde eğlenceli dakikalar geçirebilir ve farklı bir deneyim kazanabilirsiniz.