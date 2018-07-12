STAR OCEAN: ANAMNESIS, Square Enix’in bilim kurgu temalı aksiyon rpg oyunu. Galaksiler arası kahramanlar ekibine komuta eden bir kaptanın yerine geçtiğiniz oyunda eve dönme mücadelesi veriyorsunuz. Sürpriz bir saldırı sonucunda uzayın bilinmez noktalarına sürüklenen ekibinizle birlikte bir yandan hayatta kalma mücadelesi verirken, bir yandan da bulunduğunuz yerden kurtulmanın yollarını arıyorsunuz.

Square Enix tarafından geliştirilen bilim kurgu temalı arpg oyunu STAR OCEAN: ANAMNESIS, yeni nesil grafikleri ve özel efektleriyle dikkat çekiyor. Oyunda Pangalactic Federation uzay gemisi GFSS-3214F’nin kaptanı olarak bulunuyorsunuz. Beklenmedik bir saldırıyla uzayın dışına sürükleniyorsunuz. Farklı zaman dilimlerinden kahramanları çağırma yeteneğine sahip gizemli bir kadından yardım alıyorsunuz ve eve dönüş yolları arıyorsunuz. Bu yer elbette tehlikelerle dolu. Aralarında saldırganlar, savunucular, şifacılar, keskin nişancıların da bulunduğu bir ekip kurup savaşıyorsunuz. Her karakterin kendine has aktif ve pasif yeteneği var.