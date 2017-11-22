STAR RAIDERS, Karayip Korsanlarını kontrol ettiğimiz aksiyon dozu hiç azalmayan eğlence dolu bir mobil oyun. Shoot ‘em up tarzında hazırlanan yani önümüze ne çıkarsa çıksın temizlediğimiz oyunda tüm istilacıları yok etmek için uğraş veriyoruz. Çoklu oyunculu PvP savaşların da olduğu yapım, Android platformunda ücretsiz ve tüm telefonlarla, tabletlerle uyumlu.

Son derece kalitelide görsellerle bizleri karşıyan shoot ‘em up (hepsini vur) oyununda başlangıçta uzay gemimizi kontrol ediyoruz. Sonrasında galaksinin kaptanı olduğunu söyleyen baş karakterin yerine geçiyoruz. Korsan savaşçı ile ortalığı birbirine katıyoruz. Tek gözlü uçup kaçan uzaylı yaratıklarla yüz yüze gelen kahramanımız oyununun sonuna kadar tek başına mücadele etmiyor. Uzaylı istilasını durdurmak için özel görevlendirilmiş dört kahraman arkadaşımız daha bulunmakta.

Oyunda görev odaklı ilerleyebildiğimiz gibi diğer oyuncularla karşı karşıya gelme durumumuz da var. Diğer oyunculara saldırıp kaynaklarını ele geçirebiliyoruz. Aynı haritada 10 oyuncu mücadele edebiliyor. Multiplayer tarafında arkadaşlarımızla bir olup güçlü boss’lara karşı savaşma ve teke tek kapışma sunan modlar da oldukça eğleneceli.