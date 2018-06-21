Aladin Fun tarafından geliştirilen Star Shooters: Galaxy Dash, Android oyun severlere ücretsiz olarak sunulan bir aksiyon oyunudur.

Rengarenk bir içeriğe ve hareketli bir yapıya saihp olan oyunda bizleri eğlenceli anlar bekliyor. Oyun içerisinde internete gerek duymadan, ilerlemeye dayalı bir oynanış tarzı bizleri bekliyor. Bizler oyun içerisinde ilerlerken karşımıza çıkan canlıları da etkisiz hale getirecek ve ilerlememize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Orta dereceli grafiklere sahip olan mobil oyun, eğlenceli yapısı ile kısa sürede 50 binden fazla oyuncuya ulaşmayı başardı. Çeşitli kahramanlarında yer aldığı mobil aksiyon oyununda, benzersiz sevimli yaratıklar ile karşı karşıya gelecek ve onlarla boy ölçüşeceğiz. Kendine has silah modelleri ile dikkat çeken mobil oyun, Android platformundaki incelemelerde 5 üzerinden 4.0 almayı başardı. Son güncellemesini 14 Haziran’da alan oyun, Dünya Kupasına yönelik içerikler aldı.