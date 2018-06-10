Stars of Ravahla, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon ve macera dolu bir rol yapma oyunu olarak dikkat çekiyor. Düşmanlarınızı yok etmeye çalıştığınız bir oyun olan Stars of Ravahla ile harika bir deneyim yaşıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunu olan Stars of Ravahla, farklı kahramanları kontrol ederek aksiyonu bol mücadelelere girişiyorsunuz. Terkedilmiş ve paramparça bir dünyada geçen oyunda eşsiz bir deneyim yaşıyorsunuz. Birbirinden güçlü karakterlere ve düşmanlara da sahip olan oyunda işiniz oldukça zor. Elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Kötülüklerle mücadele ettiğiniz Stars of Ravahla oyununu mutlaka denemelisiniz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğinizi de söyleyebilirim.

Stars of Ravahla oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.