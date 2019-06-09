Android platformu için özel olarak geliştirilen ve yayınlanan Stick Combats ücretsiz olarak 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Round Zero ekibi tarafından geliştirilen ve Google Play üzerinden oyuncuların beğenisine sunulan Stick Combats mobil aksiyon oyunları arasında yer alıyor. Çöp adamlarla dolu bir atmosfere gireceğimiz oyunda rengarenk içerikler eşliğinde benzersiz savaş sahneleri ile karşılaşacağız. Farklı kostümlere ve özelliklere sahip olan çöp adamlar ile mücadele edeceğimiz oyunda amacımız hayatta kalmak olacak.

Farklı oyun modlarını da oyunculara sunan başarılı yapım Google Play’de oyuncular tarafından oldukça beğenildi. Yapım oyuncular tarafından 4.1 gibi bir inceleme skor puanına sahip olarak sergilenmeye devam ediyor. Hikaye modu ile oyunculara ilerlemeye dayalı bir oynanış sunan mobil yapım aldığı güncellemeler ile de oyunculara daha geniş bir içerik dünyası sunmaya devam ediyor.