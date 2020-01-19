İlginç çöp adam karakterleri ile aksiyon dolu savaşlara katılacağınız ve ilginç yaratıklarla mücadele ederek hayatta kalma mücadelesi vereceğiniz Stickman And Gun2, 5 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve aksiyon oyunları arasında bulunan eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda amaç, farklı özelliklere ve silahlara sahip çeşitli çöp adam savaşçılarından dilediğinizi seçerek zorlu parkurlarda yarışmak ve karşınıza çıkan garip yaratıkları öldürerek yolunuza devam etmektir.

Yaratıklara ateş ettikçe canları biraz daha azalır ve öldürücü hamleyle birlikte etkisiz hale gelirler. Yaratıkların size yaklaşmalarına izin vermeden onların işini bitirmeli ve parkurda hızla ilerlemelisiniz.

Oyunda zombilere ve ürkütücü yaratıklara karşı kullanabileceğiniz makineli tüfek, tabanca, bomba ve daha onlarca ölümcül alet yer almaktadır. Ayrıca sihirbaz, topçu, okçu ve daha birçok farklı savaş kahramanı bulunmaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz Stickman And Gun2 ile sizde aksiyona doyabilir ve stres atabilirsiniz.