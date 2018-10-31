Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan Stickman Battles tamamen ücretsiz bir oyundur.

Mobil platformda bizlere çöp adamlarla oynama imkanı veren Stickman Battles aksiyon ve eğlence dolu bir yapıya sahip. Stickman serisinin başarılı oyunlarından birisi olan Stickman Battles’da çöp adamımız ile savaşacak ve karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hale getireceğiz. Oyun içerisinde oldukça sade ve kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü bulunuyor.

Farklı bölümlere göre değişiklik gösteren temalar da oyuncuları rahatsız etmeyecek içeriklere sahip. Ayrıca oyun içerisinde çok sayıda farklı silah modeli de oyunculara sunuluyor. Oyuncular silah modelleri içerisinden tarzlarını seçebilir ve o silah ile çatışmalara katılabilirler.

Kolay ve sezgisel kontrollerin yer aldığı yapım da canlı grafikler yer alıyor. Eski mobil cihazları da destekleyen oyun da PvP savaşlarına katılarak zaman geçireceğiz. Yeni içeriklere ve yeni temalara sahip olan mobil oyunda bizleri hem eğlence hem de aksiyon dolu anlar bekliyor.

Stickman Battles tamamen ücretsiz bir mobil aksiyon oyunudur.

İyi oyunlar dileriz.