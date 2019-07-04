Stickman Dash Runner, her yaştan oyuncu için geliştirilmiş heyecan verici ve ücretsiz bir koşu oyunudur. Çöp adamınız eğlenceli koşu maceraları için önüne çıkan her engeli aşmalı ve puanları toplamalıdır!

Koşucunun tuzaklardan kaçınmasına ve engelleri aşmasına yardımcı olun. Bu Android oyununun pistlerinde neşeli yarışlara katılın. Karakteri ileriye götürmek için cihazınızın ekranına dokunun. Karakterin keskin bıçaklara, sivri uçlara ve diğer engellere çarpmasından kaçının. Yoldaki boşlukları aşmak için kahramanı gereken anda zıplatın.

Stickman Dash Runner Özellikleri