Stickman Trick Soccer, Android telefonda en çok oynanan çöpten adam oyunlarının geliştiricisine ait futbol oyunu. Klasik futbol oyunlarından farklı, futbol, golf ve bulmacayı bir araya getiren bir yapım karşımızda. Futbolu seviyor ancak maç yapmaktan sıkıldıysanız, beceri odaklı bu oyunu mutlaka indirip oynamalısınız. Android platformunda 100MB altı boyutta olan oyun aktif internet bağlantısı da gerektirmiyor.

Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz çöpten adam oyununda topu kaleye atmak için uğraş veriyorsunuz. Kale bomboş ancak kaleyle aranızda birçok engel (çiviler, su, patlayıcılar gibi) var. Gol atmanızı engelleyen öğeler olduğu gibi gol atmanıza yardımcı öğeler de var. Trambolinler, tekerlekler, rüzgar makineleri ve daha fazlasından yararlanarak topun kaleyi gitmesini sağlıyorsunuz. Her bölümde belli sayıda şut çekmeniz isteniyor ve rüzgar şiddeti değişiyor. Bu arada oyunun kontrol sistemi kolay tasarlanmış. Topun yönü ve hızını ayarlamak için sağ yandaki barı kullanıyorsunuz. Bu da oyunu tek parmakla rahatça oynanabilir kılıyor.