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Stolen Dreams 1.0 (Android)
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  4. Stolen Dreams - Android için Aksiyon ve Macera Oyunu

Stolen Dreams

1.0
Android
Stolen Dreams
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi
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Zorlu parkurların ve eğlenceli mekaniklerin yer aldığı zevkli bir mobil oyun

Stolen Dreams, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon ve macera dolu bir mobil oyundur. Büyülü ve garip bir dünyada geçen oyunda engelleri aşıyor ve seviyeleri tamamlamaya çalışıyorsunuz.

Büyüleyici bir atmosferde geçen Stolen Dreams, klübede yaşayan bir çocuğun macerasını konu alıyor. 34 farklı seviyeye sahip olan oyunda zorlu parkurları tamamlamalısınız. Birbirinden zorlu engellerle de donatılan oyunda işiniz bir hayli zor. 2D ve 3D sahnelere sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Yüksek kaliteli grafiklere ve gelişmiş karakter kontrollerine de sahip olan oyunu mutlaka denemelisiniz. Eğer platform ve aksiyon oyunlarını seviyorsanız Stolen Dreams'ı sakın kaçırmayın. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bu oyunu sakın kaçırmayın.

Stolen Dreams Özellikleri;

  • 34 zorlu seviye
  • Gelişmiş karakter kontrolleri
  • Yüksek kaliteli grafikler
  • Büyüleyici atmosfer

Stolen Dreams oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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