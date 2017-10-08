Stolen Dreams, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon ve macera dolu bir mobil oyundur. Büyülü ve garip bir dünyada geçen oyunda engelleri aşıyor ve seviyeleri tamamlamaya çalışıyorsunuz.

Büyüleyici bir atmosferde geçen Stolen Dreams, klübede yaşayan bir çocuğun macerasını konu alıyor. 34 farklı seviyeye sahip olan oyunda zorlu parkurları tamamlamalısınız. Birbirinden zorlu engellerle de donatılan oyunda işiniz bir hayli zor. 2D ve 3D sahnelere sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Yüksek kaliteli grafiklere ve gelişmiş karakter kontrollerine de sahip olan oyunu mutlaka denemelisiniz. Eğer platform ve aksiyon oyunlarını seviyorsanız Stolen Dreams'ı sakın kaçırmayın. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bu oyunu sakın kaçırmayın.

Stolen Dreams Özellikleri;

34 zorlu seviye

Gelişmiş karakter kontrolleri

Yüksek kaliteli grafikler

Büyüleyici atmosfer

Stolen Dreams oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.