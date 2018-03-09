Stormborne 3 : Blade War, Android telefonda oynayabileceğiniz en kaliteli grafiklere sahip gladyatör savaşları oyunu. Mobil platformda konsol kalitesinde görseller sunan gladyatör temalı tek idle aksiyon oyunu diyebilirim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz olan bu yapımı şiddetle öneririm.

Gladyatörleri arenalarda bir araya getiren aksiyon yüklü mobil oyunları sevenlerin kaçırmaması gerektiğini düşündüğüm bir oyun Stormborne 3 : Blade War. Ara sahneler hariç muhteşem grafikler veren oyunda hafızasını kaybetmesine rağmen savaşmayı bırakmayan efsane bir gladyatörün yerine geçiyorsunuz. Güçlü bir fırtınayla yüzleşir gibi arenada savalan gladyatörün karşısına etkili dövüşen boss’lar çıkıyor. Gladyatörü kaderiyle baş başa bırakmıyorsunuz elbette. Arenada her dokuşunuz önem arz ediyor. Tek bir silahla savaşmıyorsunuz. Ara ara açılan yardımcı silahlarınız da çok etkili ve bunları kullanarak etkileyici kombolar yapabiliyorsunuz.

Bu arada oyunda seviye sistemi mevcut. Savaştıkça gladyatörün ve karşısına çıkan boss’ların güçleri artıyor. Gladyatörünüzü geliştirme şansına sahipsiniz.