Street League, sokak futbolu ve platform oyunlarını karıştıran eğlenceli bir yapım. Görsel çizgileriyle biraz eski oyunları hatırlatsa da süper eğlenceli oynanış sunuyor. Şehir şehir gezdiğiniz hikaye modunun yanında diğer oyuncularla birebir kapışma fırsatı sunan multiplayer mod bulunuyor. Futbol oyunlarını seviyorsanız Android telefonunuza indirin, hemen oynamaya başlayın. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Bildiğiniz tüm futbol oyunlarını unutturacak bir oyun olarak özetleyebilirim Street League’i. Klasik maçlara çıkıp takımınızla birlikte mücadele vermek yerine bireysel oynadığınız, gol atmak için türlü engelleri geçmek zorunda olduğunuz bir futbol oyunundan bahsediyorum. Kaleyle aranızda oyuncular yok. Kaleyi görmek için oldukça uzun mesafe koşmanız, önünüze çıkan engelleri atlatmanız, sonrasında da en sert şutu çekerek golle süslemeniz gerekiyor. Bu arada top, oyuncunuzun ayağından hiç düşmüyor.

Tek dokunuş kontrol sistemine sahip olan futbol oyununun hikaye modunda bölüm bölüm ilerliyorsunuz. Brezilya, Japonya başta olmak üzere birçok ülkeyi geziyorsunuz. Multiplayer (çok oyunculu) modda farklı olarak karşınıza oyuncuları alıyorsunuz.