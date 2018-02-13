StrikeMaster Bowling, kaydırmaya dayalı tek dokunuş kontrol sisteminin yanı sıra animasyonları ve grafik kalitesiyle farkını gösteren ücretsiz bowling oyunu. Online veya yerel çok oyunculu (multiplayer) maçlar ve turnuvaların yanında lig mücadeleleri sizi bekliyor. Mobilde bowling oynamaktan keyif alıyorsanız, Android telefonunuzda oynamanızı isterim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Mobilde spor oyunları kategorisinde genellikle futbol ve basketbol oyunlarına rastlıyoruz. Bowling çok fazla yok. Tüm Android telefon ve tabletlerde akıcı oynanış sunan StrikeMaster Bowling, ister tek başınıza ister dünyanın dört bir yanından oyuncularla veya arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz kaliteli bir bowling oyunu. Basit hareketlerle oynanabilir olmasıyla dilediğiniz yerde açıp keyifle oynayabilirsiniz.

Çaylak, amatör, profesyonel ve en iyi kategorilerinde oynama seçeneği sunan Ligler, farklı atışlar denemeye iten Turnuva Modları, bowlingle yeni tanışanlar için Öğrenme Modu ve Online oynama ile oyun çeşitliliğini gösteren StrikeMaster Bowling’de 120’nin üzerinde farklı top ve 8 bowling salonu bulunuyor.