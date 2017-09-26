Bu oyunda ülkenizin kralına ait olan büyük bir hazine bulunuyor. Sizin bu hazineyi korumanız gerekiyor. Hazineyi koruyabilmeniz için stratejik taktikler uygulamanız gerekli. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Summoner's Greed oyunu ile birlikte en güçlü silahlarınızı seçin ve düşmanlara karşı savunmanızı yapmaya başlayın.

Summoner's Greed oyununda siz kralın en önemli yardımcısı olarak görev yapıyorsunuz. Bu görevinizi başarıyla gerçekleştirebilmek için kralı ve onun hazinesini korumak zorundasınız. Kralın daha önceki savaşlardan kazandığı büyük bir hazinesi mevcut. Bu hazineyi büyük bir sandıkta saklıyor ve hazinenin peşinde birçok düşman var. Bu hazineyi korumak için en güçlü silahları seçmeniz lazım. Seçtiğiniz silahları yol boyunca yerleştirmelisiniz. Bu sayede düşmanlar kurduğunuz silahlara karşı dayanamayacaklardır.

Summoner's Greed oyununda başlarda düşmanlar güçsüz bir şekilde gelecektir. Fakat ilerleyen bölümlerde düşmanlar sizin güçlü silahlarınız olduğunu öğrendikleri için daha güçlü bir şekilde geri dönecekler. Bu esnada sizin de hazırlıksız yakalanmamanız lazım. Oyun boyunca kazandığınız paralar ile birlikte silahlarınızı daha da güçlendirin ve kralın hazinesine asla zarar verdirmeyin!