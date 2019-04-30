Çeşitli engelleri aşarak ve zehirli çiçekleri ezerek altın toplayabileceğiniz onlarca zorlu parkurun yer aldığı Super Bunny World, mobil platformda aksiyon oyunları arasında kendisine yer bulan sıra dışı bir oyundur.

Keyif verici müzikleri ve kaliteli grafikleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, karakterinizle birlikte zorlu parkurlarda yarışarak engelleri aşmak ve altın toplayarak yolunuza devam etmektir. Parkurlarda zehirli papatyalar ve farklı çiçek türleri yer almaktadır. Bu çiçeklerin üstüne zıplayarak onları etkisiz hale getirebilir ve karşınıza çıkan küp blokları kırarak altın kazanabilirsiniz. Ağaç kütüklerin üstlerinden atlayarak ilerleyebilir ve altınları toplamaya devam edebilirsiniz. Toplayabildiğiniz kadar altın toplayıp engelleri aşarak parkurun sonunu getirmelisiniz.

Oyunda git gide zorlaşan birbirinden eğlenceli parkurlar ve onlarca farklı engel yer almaktadır. Ayrıca her parkurda yüzlerce altın ve çeşitli ödüller bulunmaktadır. Altınları toplayarak parkurları başarıyla bitirmeli ve yeni bölümlerin kilidini açmalısınız.

Android ve İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Super Bunny World, ücretsiz olarak sunulmaktadır.