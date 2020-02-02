Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm mobil cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve aksiyona doyacağınız Super Mecha Champions, farklı dönüşüm mekanizmalarına ve ateşleyicilere sahip onlarca savaş robotunu yöneterek nefes kesen savaşlara katılacağınız benzersiz bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, çeşitli saldırı taktikleriyle ve ölümcül silahlarla karşısındakini imha etmek için programlanmış dev robotları kontrol ederek rakiplerinize diz çöktürmek ve ganimet toplayarak yolunuza devam etmektir.

Karşınızdaki düşmanın saldırı özelliklerini analiz ederek ona uygun bir robotla karşılık vermeli ve doğru hamlelerle düşmanlarınızı yok etmelisiniz. Şehrin ortasında nefes kesen bir savaşın başrolünde yer alarak robotlarınızla uzun bir yolculuğa çıkacak ve savaşları kazanarak yeni robotların kilidini açmalısınız.

Alev püskürten, plazma topu atan, güdümlü füze fırlatan ve daha onlarca etkili silahlarla donatılmış güçlü robotlarla aksiyon dolu savaşlar sizleri bekliyor.

Mobil oyunlar arasında aksiyon kategorisinde kendisine yer bulan Super Mecha Champions, ücretsiz olarak sunulan sürükleyici bir oyun olarak dikkat çekmektedir.