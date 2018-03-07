Super Mega Death Tank, Android platformuna özel çıkış yapan online tank savaşı oyunu. Sürekli ateş ederek ilerlemeye dayalı hızlı mobil oyunları sevenlere tavsiye ederim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Önünüze çıkan düşmanları tek atışta havaya uçurarak ilerlediğiniz oyunda tek başınıza mücadele ediyorsunuz. Buldozer tanklar, kara mayınları, savaş helikopterlerinin de bulunduğu çok sayıda düşman yolunuza çıkacak. Hayatta kalma mücadelesi sizi bekliyor. Hazırlığınızı yapın!

Android telefonlarda oynanabilen tank oyunları arasından görsel çizgilerinin yanında oynanışıyla öne çıkıyor. Sonsuz arcade shooter tarzında hazırlanan tank oyununda insanlığın kitle imha silahı olan donanımlı ölüm tankını komuta ediyorsunuz. Kilidi açılabilir, toplanabilir ve birleştirilebilir güçlendiricilerle elde ettiğiniz şimdiye kadarki en güçlü savaş aracı ile düşman üssüne dalıyorsunuz. Havadan ve karadan saldıran 16 farklı türde düşman sizi bekliyor.