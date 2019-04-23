Super Rally Table Tennis Android cihazlarınız üzerinde ücretsiz olarak oynayabileceğiniz tenis oyunlarından bir tanesidir. Özellikle masa tenisi oynamayı seviyorsanız bu yapımı mutlaka denemelisiniz. Hızlı maçlar yapabilmeniz üzere tasarlanmış bir tenis oyununda doyasıya eğlenin!

4 farklı oyun modu ve 30'dan fazla karakteriyle karşımıza çıkan Super Rally Table Tennis, basit ama zevkli bir tenis oyunu olarak dikkat çekiyor. Reflekslerinizi test edebileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyor ve tenis oynamanın tüm heyecanını yaşayabiliyorsunuz. Turnuvaların düzenlendiği ve büyük ödüllerin dağıtıldığı maçlara dahil olabiliyor ve liderlik tablosunda üst sıralara tırmanabiliyorsunuz.

Oyunda maçları kazandıkça tecrübeniz artıyor ve bu sayede tenisçinizi geliştirebiliyoruz. Ayrıca tenisçinizin kullandığı ekipmanları ve görünümünü de kilidini açacağınız çeşitli eşyalarla kişiselleştirebiliyorsunuz.