Super Wings - Jett Run

Super Wings, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Renkli görselleri ve eğlenceli atmosferiyle dikkat çeken Super Wings, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirm. Özellikle çocukların beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda engellerin üstesinden geliyor ve altınları topluyorsunuz. Koşu oyunu olarak dikkat çeken Super Wings, zengin oyun içeriğiyle de bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip. Renkli görselleri ve hoş animasyonlarıyla dikkat çeken oyunda elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seven herkesin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Super Wings sizleri bekliyor.

Super Wings oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.